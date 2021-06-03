Берлин, , 08:19 — REGNUM Власти Германии надеются на сохранение транзита российского газа через Украину наряду с запуском газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил представитель МИД ФРГ, сообщает РИА Новости.

В министерстве обратили внимание на высказывание представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, который отметил важность сохранения Украины, как страны-транзитера.

В Берлине также считают, что заключение соглашения о поставках российского газа через Украину является важным условием обеспечения европейской безопасности и газообеспечения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не планирует отказываться от транзита газа через Украину.

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