Бузулук, Оренбургская область, , 08:18 — REGNUM В Оренбургской области прошел мощный ливень. Пользователи соцсетей публикуют видео и фотографии последствий сильного дождя, который накрыл Бузулук.

После мощного ливня в Бузулуке Цитата «Бузулук Вкурсе» соцсети «В контакте»

Подтопленными оказались подворья, вода зашла в здания. На одном из видеороликов видно, что подтоплен магазин. После жары в регион пришли обильные осадки. Бузулучанин снял на видеокамеру, как ребенок развлекается, плавая на надувном круге по подтопленной улице.

«Не Бузулук, а Венеция!», — прокомментировал в паблике «Подслушано Бузулук» в соцсети «В контакте» Олег К. Ему вторит Елена В.: «Да, точно, Венеция! Вам теперь на лодке плавать».

Между тем, согласно метеопрогнозу, дождливая погода сохранится. В западных и южных районах области ожидается град.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, от ливня пострадало село Плешаново в Красногвардейском районе, где подтоплены несколько улиц.

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