Берлин, , 08:42 — REGNUM Для Германии важно, чтобы Украина после запуска «Северного потока — 2» оставалась страной-транзитёром газа, заявили в министерстве иностранных дел ФРГ.

«Для федерального правительства было и остается всегда самым важным, чтобы Украина, также с «Северным потоком — 2», оставалась страной-транзитером», — сообщили РИА Новости в МИД Германии.

Там также подчеркнули, что Берлин интенсивно выступал за то, чтобы «при европейском посредничестве Россия и Украина заключили новый договор о транзите».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказываться от транзита газа через территорию Украины Москва не планирует.

Он уточнил, что транзит через Украину нужен, особенно с учётом наращивания объёма поставляемого в европейские страны газа. Песков напомнил позицию российского руководства о том, что вопрос поставок и транзита газа — экономический, так что он «должен отвечать требованиям рынка».

Напомним, Россия и Германия строят газопровод «Северный поток — 2», который должен доставлять российский газ в ФРГ. Трубопровод проходит по дну Балтийского моря.

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