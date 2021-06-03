Ижевск, , 08:15 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались три человека, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе летальных случаев не регистрировалось.

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Скончались женщины в возрасте 72 и 82 лет, а также 67-летний мужчина. Течение заболевания у погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 450 человек.

Отметим, данные регионального штаба значительно отличаются в меньшую сторону от показателей общероссийского штаба. Так, по данным федерального оперативного штаба на 2 июня, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 964 человека, из которых трое жителей республики умерли в течение предыдущих суток.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 3 июня в Удмуртии выявили 41 новый случай заражения коронавирусом. Накануне был подтвержден также 41 положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 34 279 случаев. Активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2742 человека.