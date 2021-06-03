Новосибирск, 3 июня, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Одна из площадок Международного форума «Технопром» будет работать в Германии — на базе Российского дома науки и культуры в Берлине. Основные направления сотрудничества Новосибирской области и Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству закреплены соглашением между новосибирским правительством и агентством накануне, 2 июня.

Правительство Новосибирской области Губернатор Новосибирской области подписал соглашение с Россотрудничеством

Подписи под документом поставили губернатор Андрей Травников и руководитель Россотрудничества Евгений Примаков. В основе соглашения — план совместных мероприятий на 2021−2022 годы.

«Для Новосибирской области это соглашение важно, мы не просто подписали документ, но сразу же проговорили план его реализации. Новосибирскую область само наличие транспортного хаба, географическое положение, статус «ворот Сибири» обязывает быть активным участником международного сотрудничества по разным направлениям: культура, образование, наука, экономика», — отметил губернатор Андрей Травников.

Первое совместное мероприятие в рамках подписанного соглашения состоится через три месяца — Международный форум технологического развития «Технопром». В 2021 году он будет проходить в гибридном формате.

Кроме того руководитель Россотрудничества и глава региона обсудили участие Новосибирской области в реализации федеральных целевых программ, оператором которых является агентство.

«Мы договорились об активизации гастрольной деятельности зарубежных театров, которые делают постановки на русском языке, в Новосибирскую область. Обсудили и образовательные проекты. Новосибирск — студенческий город, у нас обучается почти десять тысяч иностранных студентов, мы хотели бы принимать и преподавателей, которые работают со студентами за рубежом, преподают русский язык. Есть ряд других направлений, — рассказал Андрей Травников. — Новосибирская область заинтересована в расширении международного сотрудничества, мне кажется, что этот период пандемийных ограничений — самое правильное время для подготовки к следующему активному шагу. Я уверен, в ближайшее время все отложенные мероприятия, контакты, пойдут большим потоком и к этому нужно быть готовым».

По словам Примакова, «это не то соглашение, которое подписывают ради соглашения».

«Оно прагматическое, практическое, с «дорожной картой». У Новосибирской области — и она на это может полностью положиться — теперь есть посольства в 80 странах мира в виде наших Русских домов. Наши Дома — ваши Дома. Думаю, что те проекты, которые мы сегодня обсуждали, мы обязательно запустим», — подчеркнул он.

Напомним, делегация Новосибирской области, во главе с губернатором Андреем Травниковым, начала работу на XXIV Петербургском международном экономическом форуме. За несколько дней делегация подпишет около десяти соглашений о сотрудничестве, проведёт более полутора десятков деловых встреч. Губернатор примет участие в сессии «Большая перемена: инвестируем в будущее», посвященной повышению качества школьного образования.