Ульяновск, , 08:14 — REGNUM В Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам общества «Актом» (ч. 1 ст. 145.1 УК РФ). Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Правоохранители полагают, что с сентября 2020 года по март 2021 года руководство ульяновского предприятия «частично не выплачивало в полном объёме заработную плату своим сотрудникам». По версии следствия, имевшихся средств было достаточно для погашения долгов по оплате труда.

В ведомстве отмечают, что пострадавшими являются десять человек.

По факту невыплаты заработной платы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ («Частичная невыплата свыше трёх месяцев заработной платы»).

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года прокуратура Ульяновской области отмечала, что в Инзенском районе на муниципальном ресурсоснабжающем предприятии погасили долги по зарплате после вмешательства ведомства: речь шла долге в размере 1 млн рублей перед 25 работниками.

Подробнее: Муниципальное предприятие Ульяновской области не платило зарплату летом