Москва, 3 июня, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Свыше половины жителей России готовы платить более высокие налоги, если в этом случае государство будет в большей степени поддерживать своих бедных граждан. Это 3 июня следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые приводит РБК.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Отмечается, что опрос проводился путем телефонного интервью 2 марта, и в нем принимали участие 1,6 тыс. жителей РФ.

Согласно данным исследования, 54% респондентов выбрали такой вариант ответа, при этом в массе своей это люди в возрасте от 60 лет и старше. Еще 28% опрошенных посчитали, что налоги в РФ должны быть максимально возможно меньше для того, чтобы каждый человек мог распорядиться своими деньгами наилучшим образом.

В то же время 45% из числа участвовавших в опросе готовы платить более высокие налоги в случае, если им будет обеспечена уверенность в широкой доступности и высоком качестве государственных услуг. При этом 33% респондентов хотят платить меньше налогов и при этом отдают себе отчет в том, что госуслуги могут быть более низкого качества и менее доступными.

Также более трех четвертей опрошенных (83%) выступили за прогрессивную шкалу налогообложения, когда более богатый человек должен платить больше налогов и только 13% респондентов высказались за одинаковую налоговую ставку для всех.

Кроме того, выяснилось, что 65% участников опроса не настолько привлекает возможность влиять на распределение налоговых поступлений, чтобы платить в этом случае больше налогов. Вместе с тем 26% опрошенных готовы платить больше налогов при возможности оказывать влияние на распределение поступлений.

Помимо этого, 81% из числа участвовавших в исследовании посчитали, что нужно платить государству налоги полностью, и 15% высказались в пользу возможности избежать выплат налогов полностью или частично.