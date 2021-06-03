Москва, , 08:12 — REGNUM Торги по нефти 2 июня завершились ростом. Баррель нефти марки Brent подорожал на 0,96%, до $71,24, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Фьючерсы на нефть продолжили рост, достигнув высоких уровней за последние два года. Факторами поддержки остаётся оптимизм увеличения спроса на энергоресурсы после снятия ограничений и восстановления мировой экономики.

Цена на нефть превысила психологический уровень после решения ОПЕК и ее союзников придерживаться своего плана постепенного увеличения предложения.

Медленные темпы переговоров по ядерной программе между Ираном и США тоже играют на руку покупателям.

Американский институт нефти (API) сообщил в среду о сокращении запасов нефти в США на 5,4 млн баррелей за прошлую неделю (ожидалось — 3,3 млн баррелей).

Запасы бензина выросли на 2,51 млн баррелей (ожидалось — 1,1 млн баррелей), запасы дистиллятов — на 1,585 млн баррелей (ожидалось — 1,6 млн баррелей).

Сегодня, 3 июня, выйдет отчёт по запасам нефти от минэнерго США. За минувшую неделю ожидается снижение запасов сырой нефти на 3,3 млн баррелей.

На торгах в Азии баррель нефть Brent сегодня подорожал на 0,71% до $71,75. Ослабление доллара США и ожидание увеличения спроса на нефть подтолкнут цену к дальнейшему повышению. Покупатели движутся к уровням $72,50 и $75,00 за баррель.

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