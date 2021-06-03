Пекин, , 08:12 — REGNUM Китайский регулятор предписал американской компании Tesla из-за возможных дефектов тормозной системы и ремней безопасности отозвать 734 автомобиля Model 3. Об этом говорится в опубликованном 3 июня заявлении Государственного управления по регулированию рынка КНР.

По его информации, в ряде автомобилей Tesla Model 3, которые ввозились в Китай с января по ноябрь 2019 года, выявились дефекты с креплением тормозного суппорта (423 автомобиля) и винтами верхних креплений ремней безопасности на передних сидениях (311 автомобилей). Отмечается, что эти дефекты создают угрозу для водителей и пассажиров автомобилей данной модели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее несколько зарубежных автопроизводителей, включая Tesla Korea, Honda Korea, Man Truck & Bus Korea, Mercedes-Benz Korea, BMW Korea и Hanbul Motors, отзовут порядка 13 тысяч автомобилей 52 моделей.

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