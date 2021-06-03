Улан-Удэ, , 08:11 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано 92 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 38 857.

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«Из 92 новых случаев COVID-19: 65 чел. — обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профцелью. Круг контактных лиц составляет 4939 человек», — отметили в штабе.

Четыре человека скончались от COVID-19 за сутки, а всего к настоящему времени жертвами коронавируса стали 904 пациента. 37 179 человек побороли COVID-19 (38 за последние сутки). На лечении в стационарах и на дому остаются 774 больных, 40 из них размещены в реанимации.