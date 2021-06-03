Санкт-Петербург, , 08:11 — REGNUM Делегация Алтайского края проведет переговоры и подпишет ряд соглашений на Петербургском международном экономическом форуме. Как поясняет 3 июня пресс-служба алтайского правительства, губернатор Виктор Томенко и глава Рязанской области Николай Любимов подпишут соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве двух регионов.

ПМЭФ-2021 Правительство Алтайского края

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Регионы намерены развивать сотрудничество в сфере экономики, промышленного производства, привлечения инвестиций. Алтайский край ставит перед собой задачу расширить ассортимент поставляемых в Рязанскую область продовольственных товаров и изделий промышленных предприятий. Также будут рассмотрены предложения о развитии сотрудничества в области туризма и санаторно-курортного лечения.

Делегация Алтайского края примет участие в открытии коллективной экспозиции «Большая Сибирь», где главы сибирских регионов подпишут Соглашение по реализации комплексного инвестиционного проекта «Развитие внутреннего и въездного туризма в Сибири». Проект разработан Межрегиональной ассоциацией «Сибирское соглашение». В подписании соглашения примут участие главы Республики Алтай, Бурятии, Тувы, Хакасии, Красноярского края, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей. Сотрудничество регионов направлено на активизацию туристической отрасли Сибири, развитие инфраструктуры, ускорение экономического роста, увеличение налоговых поступлений, создание рабочих мест.

Также сегодня состоятся рабочие встречи губернатора Алтайского края с представителями российских компаний, будут обсуждаться вопросы реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе и туризме.

Как сообщало ИА REGNUM, В Санкт-Петербурге 3−5 июня проходят основные мероприятия деловой программы XXIV Петербургского международного экономического форума. Это самое крупное международное мероприятие в России после того, как мир охватила пандемия коронавируса. В пленарном заседании форума 4 июня примет очное участие президент России Владимир Путин.