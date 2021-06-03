Богота, , 08:15 — REGNUM В Колумбии за минувшие сутки выявили 27 000 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба минздрава республики.

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Отмечается, что 28 мая в Колумбии выявили 25 092 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Тогда сообщалось, что это рекордный с начала пандемии показатель по числу выявленных носителей за одни сутки. Таким образом, теперь в стране зафиксирован новый рекорд.

Согласно информации минздрава Колумбии, всего в стране было зарегистрировано 3 459 422 случая заражения SARS-CoV-2. При этом 3 218 620 инфицированных уже излечились.

Число смертей от COVID-19 по стране возросло до 89 808. За 1 июня в стране выявили 25 966 новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее колумбийские власти продлили режим чрезвычайной ситуации из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией на 90 суток.

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