Уфа, , 08:18 — REGNUM Два человека погибли в результате ДТП на автотрассе в Башкирии. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Сообщается, что ДТП произошло днем 2 июня в Кушнаренковском районе. Автомобиль «Лады Калина», за рулем которой находился 46-летний житель Уфы, двигался по автотрассе Дмитриевка — Кушнаренково. На 20 км этой дороги автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

Отмечается, что водитель автотранспортного средства получил травмы. Его срочно доставили в медучреждение. В ДТП погибли 56-летняя и 39-летняя женщины, которые ехали в этом автомобиле.

«Известно, что ДТП произошло в условиях дождя», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в суд Башкирии передано дело по факту гибели девочки в ДТП с КамАЗом.