Москва, , 08:08 — REGNUM Рубль 2 июня все-таки обратил внимание на дорожающую нефть и ускорил темпы роста к иностранным валютам на вечерних торгах, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Курс доллара США падал до 73,09 руб. Цена на нефть сорта Brent повышалась до $71,44.

Завершились торги по рублевым парам закрылись снижением. Пара доллар/рубль упала на 0,47%, до 73,16 руб., евро/рубль — на 0,52%, до 89,33 руб., фунт/рубль — на 0,45%, до 103,57 руб.

Пара доллар/рубль совершает разнонаправленные колебания в диапазоне 73,10−73,75 руб. с 24 мая. За время флэта у трейдеров накопилось достаточно сил для создания импульса в 1,50 — 2,00 рубля.

Неважно в какую сторону пойдет цена, участникам рынка нужны драйверы для выхода из ценового диапазона.

Сегодня, 3 июня, на торгах в Азии баррель нефти Brent подорожал на 0,94% до $71,91. Этого достаточно для того, чтобы курс доллара опустился ниже 73 рублей.

Продолжение ралли по нефти до $75 за баррель укрепит рубль до 72,65 руб. как минимум. После пробоя психологической отметки $70 за баррель по паре доллар/рубль появился целевой уровень 70 руб.

Если встреча Владимира Путина с Джо Байденом не разочарует инвесторов, то рубль сможет отыграть у доллара США около 3−4%.

Сегодня курс доллара на открытии снизился до 73,11 руб. На сегодня ему будет неплохо сходить к уровню 72,85 руб./доллар.

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