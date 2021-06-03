Ижевск, , 08:07 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 3 июня выявили 41 новый случай заражения коронавирусом. Накануне было подтвержден также 41 положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 34 279 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — шестеро детей в возрасте до 14 лет и 18 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписан по выздоровлении 41 человек, всего в республике выздоровел с начала пандемии 31 087 человек. 450 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне среди пациентов с коронавирусом летальных случаев не регистрировалось, за минувшие сутки скончались три человека.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2742 человека. Из этого числа 2458 жителей республики находятся в удовлетворительно состоянии, 239 человек — в состоянии средней степени тяжести, 45 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 2 июня в республике прививку от коронавируса сделали 117 987 человек. Второй компонент препарата получили 94 209 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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