Джакарта, , 08:06 — REGNUM Вооруженные силы Индонезии официально завершили операцию по эвакуации затонувшей у острова Бали подводной лодки Nanggala-402, сообщает CNN Indonesia.

Пытаясь эвакуировать судно, находящееся на глубине 838 метров, ВМС Индонезии выразили благодарность ВМС Китая за помощь в операции.

«Мы выражаем нашу высочайшую благодарность судам, которые изо всех сил пытались поднять затонувшую подлодку с морского дна, и приносим свои извинения, если во время этой операции возникли какие-либо неудобства», — говорится в заявлении вооруженных сил Индонезии.

ВМС Индонезии признали, что деятельность, которая была проведена в связи с эвакуацией затонувшей подлодки, стала будущим ориентиром для улучшения двусторонних отношений между военно-морскими силами.

«Во время проведения этой операции было выполнено 20 погружений, в ходе которых удалось поднять на поверхность важные материалы, что является проявлением необычайного успеха работы команды», — отмечают военные.

Напомним, подводная лодка ВМС Индонезии Nanggala-402 затонула во время военных учений по стрельбе у побережья острова Бали. Погибшими были объявлены 53 члена экипажа субмарины.

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