Владивосток, , 08:22 — REGNUM В Приморье продолжает увеличиваться число новых выявленных зараженных коронавирусом — за минувшие сутки лаборатории подтвердили ещё 51 случай, накануне — 45, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Ежедневно отмечается увеличение числа заболевших с симптомами ОРВИ и пневмониями. На лечении находятся 890 человек с установленным диагнозом «коронавирусная инфекция» и «пневмония», из них 80% заболевших — в стационарах. Еще в начале мая этот показатель составлял около 500 человек.

Развёрнуто в крае 1054 койки в 17 больницах.

«Ситуация близка к критической. Ежедневно поступают пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, осложнения — пневмонии. Болеют сейчас люди молодого возраста крайне тяжело по сравнению с прошлым годом. Часто прогнозы крайне неблагоприятные, потому что прогрессирует дыхательная недостаточность, врачи вынуждены переводить пациентов на ИВЛ», — сказала и.о. заведующей инфекционного госпиталя Владивостокской клинической больницы №1 Любовь Сахоненко.

На 3 июня в Приморье зарегистрировано 44 514 носителей коронавируса, скончались 735 человек — два пациента накануне.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО продолжают ежесуточно выявлять единичные случаи заражения коронавирусом. За последние 24 часа в области инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось ещё у двух человек.