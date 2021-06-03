Москва, , 08:05 — REGNUM Депутат Государственной думы Виталий Милонов («Единая Россия») призвал лишить пенсий граждан, которые занимаются коллекторской деятельностью.

«Если человек работал коллектором, он должен быть лишён пенсии», — сказал депутат в эфире радио «Говорит Москва».

Он также призвал лишить коллекторов права «называть себя гражданином», а бывшим коллекторам — запретить занимать любую должность.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля на круглом столе в Москве Милонов заявил, что западные спецслужбы пытаются повлиять на российскую молодежь под видом институтов и других образовательных учреждений.

По его мнению, финансист Джордж Сорос действует не сам по себе, пытаясь донести молодежи определенный политический посыл через образовательные программы.

Он также добавил, что структуры, которые пытаются втянуть российскую молодежь в выгодную для них повестку мимикрируют под образовательные учреждения.

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