Москва, , 08:05 — REGNUM За коллекторскую деятельность следует лишать пенсий, считает депутат Госдумы РФ Виталий Милонов («Единая Россия»). Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Если человек работал коллектором, он должен быть лишен пенсии», — сказал Милонов.

Депутат также предложил законодательно закрепить для бывших коллекторов запрет на любые должности. Только подонки и негодяи, у которых нужно отобрать право называться гражданином, могут угрожать убийствами за долги, пояснил он.

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