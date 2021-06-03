Уфа, , 08:01 — REGNUM Жалобы на неприятный запах на улицах Уфы вновь поступают от жителей города. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что 2 июня жители Орджоникидзевского, Кировского и Октябрьского районов Уфы сообщили спасателям о неприятном запахе на улицах.

Отмечается, что в эти районы выдвинулась лаборатория, специалистам которой предстоит замерить предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в воздухе.

«Все заявки жителей доведены до Управления Роспотребнадзора по Республики Башкортостан и территориального управления министерства природопользования и экологии», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 31 мая жители Уфы также жаловались на неприятный запах в городе.

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