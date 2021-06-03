Барнаул, , 07:57 — REGNUM Повышение температуры воздуха свыше +30 °C стало поводом для объявления штормового предупреждения в Алтайском крае. По данным официального сайта региона, действовать оно будет по 5 июня включительно.

Вместе с тем, по прогнозу синоптиков, на смену жаре идёт похолодание. Ночные температуры составят +4…+9°C градусов, в предгорьях до +14°C. Днем +14…+19°C, на большей части территории края пройдут дожди, местами сильные, грозы, град. Ветер северо-западный, 9−14 метров в секунду, местами порывы до 18−23 метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Алтайском крае демонстрировала также в середине мая.

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