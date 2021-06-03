Петропавловск-Камчатский, , 07:57 — REGNUM На Камчатке завершено расследование уголовного дело, возбужденного после обрушения 6 января 2021 года горной породы на руднике «Подземный» Асачинского месторождения, в результате которого погибли двое проходчиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 июня в региональном СУ СКР.

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Обвиняемым по уголовному делу проходит начальник подземного горного участка рудника. Как выяснилось, он выдал проходчикам наряд-задание на выполнение горных работ. При этом в журнале геолого-маркшейдерских указаний было требование установить на этом участке другой вид крепи, так как призабойная порода была слабой. Но начальник участка не ознакомился с этой информацией.

В результате отслоения горной породы проходчики получили травмы и погибли.

После утверждения обвинительного заключения дело будет направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, на горно-обогатительном комбинате «Олений ручей» в Мурманской области 30 апреля погиб рабочий — мужчина попал под завал породы.