Иркутск, , 07:56 — REGNUM В Усть-Кутском районе Иркутской области сотрудники полиции застрелили агрессивного медведя, который не покидал кладбища и представлял угрозу для людей. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Сообщение о том, что в районе старого кладбища из лесного массива вышел медведь, предпринимавший попытки нападения на людей, поступило в межмуниципальный отдел МВД России «Усть-Кутский» ещё 2 июня. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции и охотоведы, но попытки прогнать агрессивное животное оказались безуспешными.

«Поскольку медведь не покидал территорию кладбища, а в любой момент люди могли стать жертвой нападения, правоохранители, оценив сложившуюся ситуацию, действовали в соответствии с федеральным законом «О полиции» и применили табельное оружие для обезвреживания хищника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря своевременно предпринятым мерам никто из жителей не пострадал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории Фролихинского заказника в Бурятии медведь пытался напасть на патрульный катер государственных инспекторов.

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