Оренбург, , 07:54 — REGNUM В Оренбурге 2 июня полицейские при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии задержали группу, занимающуюся незаконным распространением сильнодействующих препаратов. Из незаконного оборота изъята крупная партия лекарственных средств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

В организации преступной деятельности обвиняется 35-летняя женщина. Она пояснила, что приобрела сильнодействующие препараты у поставщиков на территории Оренбурга и соседних регионов якобы для продажи в аптеках.

В ходе обысков в аптечном пункте, а также частном доме организатора и съемных помещениях на территории Оренбурга обнаружено изъято сильнодействующее вещество общей массой более 1,5 килограмма, более 500 блистеров с кодеиносодержащим веществом, а также около 500 тыс. рублей и дорогостоящий автомобиль.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 234 УК РФ («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта»). Организатор и один из участников преступной группы заключены под стражу.