Нью-Дели, , 07:54 — REGNUM В Индии за прошедшие сутки выявили 134 154 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба индийского министерства здравоохранения.

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Таким образом, в республике с начала пандемии выявлено свыше 28,4 млн носителей SARS-CoV-2. Также за 2 июня на индийской территории скончались 2887 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего в Индии жертвами осложнений COVID-19 стали 337 989 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Индии согласовали выпуск первой партии российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». Ее задействуют для проведения третьего этапа клинических исследований, который займет два месяца. После этого не исключается и массовое производство препарата.

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