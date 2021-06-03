Братислава, , 07:53 — REGNUM Остатки российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», которые находятся в распоряжении Словакии, могут быть перепроданы другому государству при условии согласия России. Об этом заявил словацкий министр здравоохранения Владимир Ленгварский 2 июня в ходе брифинга.

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По его словам, на такой шаг власти республики готовы пойти, если препарат не будет использован в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня в Словакии началась запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции «Спутником V» среди словацких граждан.

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