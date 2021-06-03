Абакан, , 07:46 — REGNUM За неделю с 24 по 31 мая в Абакане (Хакасия) подорожал бензин. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 июня в Красноярскстате.

Бензин ИА-92 вырос в цене на 0,05 рубля — с 44,11 до 44,16 рубля за литр. АИ-95 подорожал на 0,18 рубля (с 46,76 до 46,94 рубля за литр), АИ-98 — на 0,28 рубля (с 52,87 до 53,15 рубля за литр).

Стоимость дизельного топлива за неделю не изменилась — 50,50 рубля за литр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске выросли в цене бензин и дизельное топливо.

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