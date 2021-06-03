Кемерово, , 07:44 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 3 июня, за прошедшие сутки выявлено 57 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 55 случаев.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

«Кемерово — 22, Ленинск-Кузнецкий — восемь, Междуреченск — четыре, Тяжинский МО — четыре, Новокузнецк — три, Промышленновский МО — три, Кемеровский МО — два, Мариинский МР — два, Анжеро-Судженск — один, Белово — один, Калтан — один, Киселевск — один, Юрга — один, Крапивинский МО — один, Таштагольский МР — один, Тисульский МР — один, Чебулинский МО — один», — сообщает оперативный штаб региона.

За это же время 59 пациентов выздоровели, один скончался.

Всего в Кузбассе выявлено 37 190 случаев заражения коронавирусом, 35 886 человек выздоровели, 729 пациентов скончались.