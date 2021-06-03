Челябинск, , 07:43 — REGNUM В Челябинске сотрудники полиции по горячим следам раскрыли поджёг автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Преступление было совершено 31 мая в Металлургическом районе на улице Мира на территории гаражно-строительного кооператива. Его задержали оперативно. Подозреваемым оказался ранее судимый гражданин 1989 года рождения.

Стражам порядка задержанный пояснил, что собирался поджечь автомашину своего соперника. Поводом стала ревность. Но оказалось, что он перепутал машину. Теперь за умышленное повреждение или уничтожение имущества ему грозит до пяти лет колонии.