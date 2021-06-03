Токио, , 07:47 — REGNUM В японском аэропорту Токусима 3 июня совершил аварийную посадку тренировочный самолёт ВВС Японии. Об этом сообщает телеканал NHK.

По его данным, во время посадки самолёта, которая производилась с убранным шасси, экипаж из двух человек не пострадал. В настоящее время одна из взлетно-посадочных полос аэропорта из-за инцидента временно закрыта.

Как сообщало ИА REGNUM, при крушении легкомоторного самолёта Cessna C501 на севере штата Теннесси (США) погиб американский актёр Джозеф Лара, наиболее известный по главной роли в телесериале «Тарзан: история приключений», его супруга и ещё пять человек.

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