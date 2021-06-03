Челябинск, , 07:35 — REGNUM В Челябинской области местные жители передали мошенникам ещё около 1,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

По данным полиции, среди них оказались жительница села Варна, а также жители Челябинска, Коркино, Магнитогорска, Озёрска и Катав-Ивановска. У них неизвестные лица выманили от 120 тыс. до 500 тыс. рублей.

Во всех случаях мошенники представлялись сотрудниками банков. Полицейские рекомендуют гражданам, которым звонят подобные «сотрудники», прервать беседу и перезвонить в банк по номеру телефона, который указан на оборотной стороне карты.