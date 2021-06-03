Якутск, , 07:42 — REGNUM В Якутске полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев 2 июня оценил ход реконструкции второй искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта «Якутск», сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт полпредства.

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Реконструкция взлётно-посадочной полосы проводится в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

В 2019 году основные работы по реконструкции аэропорта Якутска были приостановлены в связи с ошибками — не предусмотрели обустройство временного пандуса и работы по водоотведению. В феврале 2021 года был заключён госконтракт на доработку проектно-сметной документации. Положительное заключение госэкспертизы утверждено на 20 дней позже намеченных сроков.

С июня начаты строительно-монтажные работы — задействовано 18 инженерно-технических работников и административно-управленческого персонала, 44 рабочих и механизаторов, 22 единицы техники.

С конца мая полеты выполняются в условиях ограниченной длины взлетно-посадочной полосы. На строительно-монтажные работы закрыт участок полосы длиной 625 м.

Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Сивцев, с октября аэропорт «Якутск» начнёт эксплуатировать взлётно-посадочную полосу с полной длиной 3,4 тыс. метров.

Юрий Трутнев акцентировал, что необходимо соблюдать утвержденные сроки строительства и поручил оптимизировать работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы.

Реконструкции аэродромных покрытий взлетно-посадочной полосы аэропорта Нерюнгри начнется с июля. Работы будут завершены в сентябре. На время работ с 1 июля по 30 октября пассажиропоток Нерюнгринского района будет обслуживаться железнодорожным и автомобильным видами транспорта. В 2022 году продолжится строительство вспомогательной аэропортовой инфраструктуры: обустройству аэровокзала, склада горюче-смазочных материалов, аварийно-спасательной станции.

Как сообщало ИА REGNUM, в числе совещаний, которые в Якутске провёл полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев 2 июня, состоялся разговор по развитию строительства и ликвидации аварийного жилья.