Оренбург, , 07:30 — REGNUM В пригороде Оренбурга местный житель при проведении земляных работ во дворе частного дома обнаружил боеприпас — 50-килограммовую авиабомбу, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Уничтожение авиабомбы Пресс-служба УМВД по Оренбургской области

О находке оренбуржец проинформировал правоохранителей. Место ЧП было оцеплено сотрудниками полиции. Взрывотехники ОМОН после осмотра снаряда сделали заключение — находка является авиационной бомбой времен Великой Отечественной войны с установленным взрывателем.

Опасный боеприпас вывезли на полигон под Оренбургом, и специалисты Росгвардии уничтожили «послание» Великой Отечественной войны подрывом накладного заряда.