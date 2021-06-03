Оренбург, 3 июня, 2021, 07:30 — ИА Регнум. В пригороде Оренбурга местный житель при проведении земляных работ во дворе частного дома обнаружил боеприпас — 50-килограммовую авиабомбу, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области Уничтожение авиабомбы

О находке оренбуржец проинформировал правоохранителей. Место ЧП было оцеплено сотрудниками полиции. Взрывотехники ОМОН после осмотра снаряда сделали заключение — находка является авиационной бомбой времен Великой Отечественной войны с установленным взрывателем.

Опасный боеприпас вывезли на полигон под Оренбургом, и специалисты Росгвардии уничтожили «послание» Великой Отечественной войны подрывом накладного заряда.