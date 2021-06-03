Чита, , 07:26 — REGNUM Ухудшение паводковый обстановки в Забайкальском крае потребовало создание комиссии по ЧС. Как сообщает пресс-служба правительства региона, её основными задачами станут постоянный мониторинг и оперативное реагирование на развитие ситуации.

При необходимости, будет осуществлен подсчёт нанесённого ущерба и анализ целесообразности обращения в федеральный центр за помощью.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 июня из-за размыва дорог затруднён или ограничен проезд в семи районах Забайкалья.

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