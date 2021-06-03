Вашингтон, , 07:25 — REGNUM Развертывание гиперзвуковых вооружений намерены ускорить США, что предусмотрено в проекте оборонного бюджета страны на 2022 финансовый год. Об этом 2 июня представитель отдела научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок Пентагона Майкл Уайт на конференции Центра стратегических и международных исследований.

Он отметил, что ведомство выделяет в качестве приоритетного направления разработку крылатых ракет воздушного базирования из-за того, что подобные вооружения наиболее универсальны из-за своих размеров. Кроме того, по словам Уайта, в Пентагоне изучают возможность развития систем, совместимых с военными самолетами.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня Майкл Уайт заявил, что США сильно отстали от своих противников в вопросе разработки гиперзвуковых вооружений. Он подчеркнул, что Вашингтон не может больше игнорировать эту проблему.

Читайте ранее в этом сюжете: Пентагон: противники США создали большой арсенал гиперзвуковых ракет