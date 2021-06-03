Ханой, , 07:23 — REGNUM Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 57 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Из них лишь один случай связан с прибывшими во Вьетнам из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри республики. Из них 32 зараженных выявили в провинции Бакзянг, где находится самый крупный очаг распространения COVID-19 на вьетнамской территории. Еще 20 инфицированных выявили в провинции Бакнинь.

Всего с начала пандемии во Вьетнаме выявили 7870 случаев заражения коронавирусом нового типа. Из них 6350 человек заразились SARS-CoV-2 на территории республики. Минздрав отмечает, что 4780 случаев заражения выявили с 27 апреля 2021 года.