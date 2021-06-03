Южно-Сахалинск, , 07:22 — REGNUM На Сахалине девять школьников были удалены со сдачи ЕГЭ из-за обнаруженных у них сотовых телефонов, об этом в эфире радио «КП-Сахалин» 3 июня рассказала министр образования островного региона Анастасия Киктева.

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Нарушившие правила школьники смогут пересдать экзамен в сентябре и получить аттестат, но вот поступить в вуз в этом году у них уже не получится.

В 2021 году на Сахалине ОГЭ сдают более 5,5 тыс. девятиклассников, а ЕГЭ — 2770 одиннадцатиклассников.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Биробиджанского района выявила нарушения при проведении образовательными учреждениями государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена.