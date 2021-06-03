Чита, , 07:18 — REGNUM В Забайкальском крае с начала 2021 года на обеспечение жильём молодых семей направлено 170 миллионов рублей. Как пояснила глава минфина Вера Антропова, помощь получили более 300 молодых семей.

По её словам, всего в 2021 на указанные выплаты предусмотрено свыше 205 миллионов рублей. Средства предназначены на приобретение уже готового жилья или строительство жилого дома.

Кроме того, в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» предусмотрено свыше 16 миллионов рублей на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в селах.

В минсельхозе Забайкалья отметили, что субсидия распределена в 15 районов края. На сегодняшний день средства поступили на банковские счета забайкальцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле минфин Забайкалья направил порядка 31,4 миллиона рублей на строительство многоквартирных домов для детей-сирот: дома будут построены в Борзе и посёлке Ясногорск Оловяннинского района.

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