Гусиноозёрск, Бурятия, , 07:18 — REGNUM В Бурятии в Гусиноозёрской центральной районной больнице завершили работы по подключению отделений стационара к централизованной подаче кислорода. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Средства для ремонта и замены оборудования кислородной разводки в здании стационара были выделены в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

«Реализация данной программы значительно улучшит качество оказания медицинской помощи для наших пациентов Селенгинского района», — приводятся в сообщении слова заместителя главного врача Гусиноозёрской ЦРБ Игоря Пескова.

Отмечается, что в рамках реализации программы по модернизации первичного звена здравоохранения, в Бурятии в 2021 году планируется построить восемь фельдшерско-акушерских пунктов и семь врачебных амбулаторий, а также капитально отремонтировать ещё десять медицинских учреждений. Ожидаемая сумма затрат на эти цели — около 380 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии к оказанию помощи больным с COVID-19 средней степени тяжести подключилась Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи имени В.В. Ангапова (БСМП).

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