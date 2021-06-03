Красногвардейский район, Оренбургская область, 3 июня, 2021, 07:15 — ИА Регнум. В селе Плешаново Красногвардейского района Оренбургской области 2 июня несколько улиц оказались в воде после мощного ливня. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

ГУ МЧС по Оренбурской области Последствия ливня в селе

2 июня на месте происшествия работали спасатели, представители местной администрации, газовой службы, полиции. Был организован подворовый обход, оказывается адресная помощь гражданам. В управлении МЧС говорят о подтоплении придомовых территориях и отсутствии угрозы жизни и здоровью населению.

Согласно метеопрогнозу, сегодня, 3 июня в южных районах Оренбургской области ожидается сильный дождь, гроза и возможен град.