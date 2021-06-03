Якутск, , 07:15 — REGNUM В числе совещаний, которые в Якутске провёл полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев 2 июня, состоялся разговор по развитию строительства и ликвидации аварийного жилья, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт полпредства.

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«Необходимо обеспечить качественное жильё по доступным ценам. Поручено до 2024 года обеспечить увеличение годового объёма жилищного строительства в 1,6 раза. В 2020 году объём жилищного строительства в России достиг 82,2 млн кв. метров жилья, из них на Дальний Восток пришлось всего 2,5 млн кв. м. Ситуация в Якутии немного лучше, чем в других регионах», — сказал Трутнев.

Так, по словам вице-премьера, на одного жителя ДФО общая площадь введённых помещений в 2020 году составила 0,31 кв. метра. В республике — 0,55 кв. м. Растёт стоимость квартир, средняя цена в 2021 году в Якутии приближается к 105 тыс. рублей за один квадратный метр. В то время как в 2020 году стоимость квадратного метра составляла 86,4 тыс. рублей. Рост цен составил порядка 18%.

«Необходимо увеличить объёмы строительства и снизить цену квадратного метра жилья, сделать жилье более доступным для дальневосточников», — добавил Юрий Трутнев.

Правительство Якутии представило проекты для включения в разработанную Минвостокразвития России программу «Дальневосточные кварталы» по строительству современных микрорайонов с комфортной планировкой.

Приобретению жилья способствуют программы по предоставлению льготных ипотечных кредитов. Якутия входит в число лидеров среди регионов Дальнего Востока по количеству кредитов, выданных по программе «Дальневосточная ипотека». В Республике заключено 4 170 договоров на общую сумму более 16 млрд рублей. Это второй показатель по ДФО после Приморского края.

По итогам совещания полпред дал ряд поручений.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Трутнев в Якутии провёл ряд совещаний по социально-экономическому развитию республики, в том числе территорий опережающего развития, эффективности использования полезных ископаемых и проведения геологоразведочных работ, строительству жилья.