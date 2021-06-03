Ульяновск, , 07:04 — REGNUM В Ульяновске вслед за национальными праздниками чувашского и мордовского народа отметят татарский Сабантуй. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Национальный татарский праздник Сабантуй состоится 6 июня на территории ипподрома. Он пройдёт в 31-й раз. Помимо концертов, запланированы конкурсы, состязания и игры для детей и взрослых, будут работать национальные подворья.

Кроме того, пройдут состязания борцов разных возрастов и конные бега с участием наездников из регионов Поволжья.

Организаторы отмечают, что партнёром праздника выступил Буинский район Татарии, который готовит вокально-хореографическую композицию «Сабантуй — праздник дружбы и мира».

Отметим, что название национального татарского праздника Сабантуй происходит от тюркских слов «сабан» (плуг) и «туй» (праздник). Он проводится в честь окончания весенних полевых работ.