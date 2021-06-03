Иркутск, , 06:59 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2588 человек, причём пятеро из них погибли только за последние сутки.

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Также, судя по данным оперативного штаба на 3 июня 2021 года, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составляет 70 322 человека (+109 за последние сутки). Госпитализированы 1197 (+53 за последние сутки).

Выздоровели 68 402 пациента (+118 за последние сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 280 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за последние сутки).

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