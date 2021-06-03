Токио, , 07:05 — REGNUM Власти Японии потребовали освободить задержанное российскими пограничниками в Охотском море японское рыболовное судно и его экипаж. Об этом генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като 3 июня сообщил на пресс-конференции в Токио.

«Судно «Эйхомару-172», по имеющимся у нас данным, вело промысел в эксклюзивной экономической зоне Японии. По дипломатическим каналам в Москве, Южно-Сахалинске и Токио мы заявили протест в связи с тем, что действия российской стороны неприемлемы. Мы требуем скорейшего освобождения судна и находящихся на нём моряков», — сказал Като.

По его словам, в настоящее время японские рыбаки не испытывают проблем с питьевой водой и продуктами питания. Все члены экипажа судна здоровы.

Напомним, 28 мая пресс-служба управления ФСБ России по Сахалинской области сообщила, что в Охотском море после попытки скрыться была задержана рыболовецкая шхуна под флагом Японии и в ходе её осмотра были обнаружены живые крабы, варено-мороженая крабовая продукция и промысловое оборудование.

Как сообщало ИА REGNUM, профсоюз рыбаков японского города Вакканай (префектура Хоккайдо) считает задержание своего судна российскими пограничниками неправомерным.

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