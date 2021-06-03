Абакан, , 06:58 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии зафиксировано три возгорания сухой растительности. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 июня в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

По данным ведомства, самый крупный пал пожарные потушили в районе Пригорска. Фронт огня достигал 1,5 км.

Жителей Хакасии призывают строго соблюдать правила пожарной безопасности и не допускать поджогов сухой растительности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области спасатели предупредили о пожарной опасности пятого класса.

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