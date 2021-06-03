Тегеран, , 07:23 — REGNUM 2 июня министр иностранных дел Саудовской Аравии Сауд бен Фейсал бен Абдель Азиз Аль Сауд заявил, что его страна сотрудничает с Кувейтом и США по региональным вопросам, выступая против Ирана. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Говоря о недавней поездке наследного принца Кувейта Мишаля Аль-Ахмада Аль-Джабера Ас-Сабаха в Саудовскую Аравию, министр иностранных дел Саудовской Аравии заявил, что этот визит показывает важность связей между Эр-Риядом и Кувейтом.

Он выразил надежду, что визит наследного принца Кувейта в Эр-Рияд окажет положительное влияние на укрепление политических отношений между двумя странами путем повышения уровня двусторонней координации по всем политическим вопросам в регионе.

Сделав несколько необоснованных заявлений в отношении Ирана, глава МИД Саудовской Аравии отметил:

«Наиболее важным аспектом такого сотрудничества является взаимодействие в региональных и международных кругах, чтобы служить интересам двух стран, поддерживать вопросы арабской и исламской уммы для достижения безопасности и стабильности в регионе, а также совместное сотрудничество перед лицом иранской угрозы».