Тегеран, , 07:23 — REGNUM На юге Тегерана поднялся густой дым, который можно увидеть даже из северных районов. По словам главы управления по кризисным ситуациям Мансура Дараджати, в иранской столице загорелся один из газопроводов на одном из нефтехимических заводов. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 2 июня.

Чиновник отметил, что пожарные из разных районов города, а также другие силы безопасности были направлены в этот район, чтобы локализовать пожар. В разговоре с журналистами Дараджати подчеркнул, что инцидент не кажется слишком серьезным.

В своем заявлении представитель тегеранского нефтехимического завода по связям с общественностью отверг возможность саботажа в этом инциденте. «Инцидент произошел из-за ошибки в процессе производства, при этом попарная служба пытается сдержать пожар», — отмечается в заявлении.

Представитель центра экстренной помощи Тегерана заявил, что по состоянию на сегодняшний день (2 июня) один человек получил незначительные травмы. Ему было предоставлена медицинская помощь на месте происшествия, при этом сообщений о других жертвах не поступало.