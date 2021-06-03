Ульяновск, , 06:54 — REGNUM В Ульяновске заведено и расследуется уголовное дело по факту хищения имущества общества «УАЗ». Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

По предварительным данным управления, с марта по июнь 2021 года ряд сотрудников и охраны автомобильного завода похищали с территории предприятия автомобильные детали и запасные части. Правоохранители считают, что похищенное передавалось для быта скупщику.

Сумма ущерба, причинённого предприятию, предварительно оценивается следствием в 1 050 000 рублей.

В ведомстве отмечают, что по уголовному делу в качестве подозреваемых допрошены десять человек, в том числе скупщик похищенного имущества. Кроме того, проведены очные ставки, обыски и осмотры.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершённая группой лиц в крупном размере»). Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области был вынесен приговор по резонансному делу о подрыве банкомата и хищении 2,5 млн рублей. Перед судом предстали двое граждан Молдавии, они получили 5,5 и 6 лет лишения свободы.

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