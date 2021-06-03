Тегеран, , 07:24 — REGNUM 2 июня посол Ирана в Китае Мохаммад Кешаварз Заде заявил, что Исламская Республика и Китай предприняли различные совместные усилия и конструктивные шаги, которые наилучшим образом представлены в инициативе «Пояс и путь». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Кешаварз Заде выступил с речью на Международной конференции дружбы народов в Китае.

Он отметил, что совместное заявление о сохранении азиатского культурного наследия, меморандум о взаимопонимании по кинематографическим обменам, а также широкое сотрудничество с китайскими социальными и официальными СМИ являются примерами, которые в значительной степени способствовали дружбе между Ираном и Китаем.

Охарактеризовав 25-летнее соглашение о сотрудничестве между двумя странами как возможность для сотрудничества двух государств в различных областях, он отметил, что сотрудничество между Ираном и Китаем осуществляется также в отраслях строительства, технологий и фармацевтики.